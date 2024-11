Oasport.it - MotoGP, Michele Pirro al fianco di Marco Bezzecchi in VR46 a Barcellona

Lasi avvicina all’ultima gara della stagione ae la Ducatideve fare una decisione per sostituire Fabio Di Giannantonio, che ha deciso di chiudere anzitempo la stagione per operarsi alla spalla e non ha corso neanche in Malesia. A Sepang al suo posto è tornato inAndrea Iannone che ha fatto ottime cose, riuscendo a non fare nessun errore durante il fine settimana e ben figurando sia in gara che nella Sprint Race, non andando lontano dalla zona punti alla domenica. L’attuale pilota Superbike non sarà però in sella a Montmelò e, secondo quanto riportato da Motorsport.com, aldici dovrebbe essere, collaudatore e sviluppatore Ducati. Una scelta evidentemente orientata a testare la moto 2025 al meglio nei test che ci saranno il martedì successivo al termine del Mondiale.