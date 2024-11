Chietitoday.it - Mostra fotografica degli allievi di Pino Giannini

Sarà inaugurata sabato 9 novembre, alle ore 20, nello studio fotografia, in via Ramiro Ortiz 59, a Chieti Scalo, ladei corsi “Fatto a manual" (base) e "Work in progress" (avanzato), con i migliori lavori realizzati durante le lezioni. L'ingresso è gratuito.