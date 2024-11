Casertanews.it - Monumento ai caduti nel degrado, direttivo Lega: "Tricolore sempre resti acceso"

Leggi tutto su Casertanews.it

"Esprimiamo oggi la nostra più profonda amarezza e indignazione per l'ennesimo segno di incuria e disattenzione nei confronti delaidi Caserta, simbolo della memoria, del coraggio e del sacrificio di chi ha lottato per la nostra libertà e per i valori che ci identificano come.