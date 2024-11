Liberoquotidiano.it - Montesano: "Ecco qual è stato il grande abbaglio su Kamala Harris"

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Tommasospiega punto per punto, per i lettori di Liberoquotidiano.it, cosa è accaduto questa notte. I numeri che hanno incoronato Donald Trump sono chiari: non c'èun testa a testa conma una vittoria a valanga che Libero aveva previsto.il sondaggio con cui avevamo annunciato il trionfo del tycoon