Liberoquotidiano.it - Milano: Ronzulli, 'con perdita Ferretti nostra famiglia politica più povera'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Gianni che brutto scherzo che ci hai fatto. Appena ieri mi avevi mandato un decreto da controllare, perché secondo te ‘gridava vendetta'. Eri sul pezzo, sempre. Attento a ogni cosa, con quella tua grande onestà intellettuale che non ti ha mai impedito di dire sempre come la pensavi, in modo chiaro e diretto, anche quando la verità era scomoda. Da oggi laè più". Lo afferma la senatrice di Forza e vicepresidente del Senato, Licia, a proposito della scomparsa del sindaco di Rozzano Gianni. "Perdiamo -aggiunge- un grande uomo, un grande sindaco, imprenditore, persona per bene e con una grande qualità: l'essere sempre ottimista e positivo. Perdo un amico. Desidero esprimere alla suale mie più sincere condoglianze”.