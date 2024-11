Dailymilan.it - Milan, grande Fonseca, grande Morata, grandissimo Rafael Leao. Galattici tutti…

Ila (Real) Madrid è stato Galattico:PauloAlvaro.Questo. È davvero il caso di dirlo dopo la prestazione monstre che ha sbancato il Bernabeu ridicolizzando i cosiddetti “galacticos”. Pauloha portato a spasso sior Carletto per una notte, con una impostazione tattica di squadra decisamente sorprendente.Compatto in ogni reparto: ha chiuso tutti gli spazi possibili agli attaccanti madrilisti con una difesa inedita ma molto efficace: i tre centrali che diventano cinque alla bisogna, un’ opzione da riproporre in talune circostante.Poi lo spirito di sacrificio di ciascun giocatore indistintamente unito alle giocate di classe da chi è chiamato a compierle, vedi le super parate di Maignan, le sgroppate coast to coast di Pulisc, Reijnders, Theo, soprattutto si è rivisto finalmente il vero, ha tirato fuori i numeri da campione che troppo spesso ha tenuto nascosti in questi ultimi tempi.