Lookdavip.tgcom24.it - Melania Trump è pronta a rifornire il suo guardaroba di lusso

Leggi tutto su Lookdavip.tgcom24.it

Red wall. Muro rosso: alla fine Donaldha vinto le elezioni a stelle e strisce, aggiudicandosi il secondo mandato e battendo Kamala Harris. 45esimo e 47esimo presidente USA: due numeri che si leggono anche a caratteri cubitali sul cappellino che il tycoon ha sfoggiato il 5 novembre, Election Day, al seggio in Florida. Un cap rosso con l’iconico (nel bene o nel male) slogan “Make America Great Again”, il cui acronimo, MAGA appunto, incarna il movimentoiano nei 50 stati. I risvolti politici di questa rielezione li sapremo negli anni a venire ma qui si parla di look ed è innegabile come i brand disiano pronti a tornare alla Casa Bianca. Il merito è divota in Dior Il look per votaresi prepara per altri quatto anni nei panni di first lady alla White House.