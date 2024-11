Milleunadonna.it - Melania è tornata: le prime parole della first lady slovena e il look ispirato a Jackie Kennedy

Leggi l'articolo completo su Milleunadonna.it

Per anni è stata la sfinge : il soprannome rimediato da partestampa che non perdeva occasione per fotografarla durante gli scandali e le cause giudiziarie che hanno coinvolto il marito Donald Trump e ai quali lei reagiva esibendo un'espressione seria ma imperturbabile. Ora la coppia presidenziale si prende la sua rivincita et.