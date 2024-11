Lapresse.it - Medioriente: sirene d’allarme a Tel Aviv per lancio razzi da Libano

Torino, 6 nov. (LaPresse) –risuonano nel centro di Israele in seguito aldia lungo raggio provenienti dal. Lo riferisce Times of Israel. Gli avvisi sono attivati in diverse città della zona di Tel. È la seconda volta, oggi, che Hezbollah lanciaverso il centro di Israele.