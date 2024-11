Iltempo.it - MBLE conquista il titolo mondiale di Brawl Stars: una vittoria storica per l'Esport italiano

L'organizzazione italiana diha vinto i Mondiali dia Helsinki. Grazie a una prestazione che non ha precedenti, Hha sconfitto in Finale il team giapponese Crazy Raccoon, composto da ex detentori deldi campioni, con un netto 3-0. La superiorità tecnica e strategica ha catturato il pubblico di tutto il mondo, incantando più di un milione di persone in diretta. La squadra, composta dallo spagnolo Bartomeu "Boss" Vadell Planisi e dai tedeschi Luke "Lukii" Pies e Bekri "Symantec" Tahiri, ha compiuto un'impresa che va oltre lastessa: è il primo teama vincere undi, raggiungendo un traguardo epocale nella storia degliin Italia. “La dedizione dei nostri atleti è stata incredibile,” ha dichiarato Emanuele Daneo, cofondatore di H