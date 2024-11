Napolitoday.it - Martusciello: “Decidere presto il candidato alla Regione”

Leggi tutto su Napolitoday.it

"Io favorito nei sondaggi per le regionali in Campania? Mi fa piacere e sono pronto per vincere". Cosi Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. "Spero che i leader decidano", ha aggiunto, sottolineando l'importanza di un rapido accordo per.