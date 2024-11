Ilgiorno.it - Mariano Comense, un alloggio delle case popolari diventa centro anti violenza

, 6 novembre 2024 Troverà spazio all’interno di un appartamento messo a disposizione dal Comune il primorealizzato a. La struttura sarà specializzata nel sostegno alle donne vittime di abusi e sarà collocata in una posizione strategica, all’interno. La Giunta regionale della Lombardia ha dato il via libera al programma del Comune per riconvertire unlibero nella sede di un’associazione del territorio che opera per la prevenzione e il contrasto alladi genere. “Il progetto - evidenzia l’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco - va nella direzione auspicata da Regione, ovvero quella di favorire il cosiddetto ‘mix abitativo’ attraverso il quale cerchiamo di rendere più eterogeneo il tessuto sociale dei quartieri, attivando, come in questo caso, nuovi servizi di prossimità che possano rappresentare un punto di riferimento importante per i cittadini”.