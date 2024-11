Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti a scuola, maestra indagata. I genitori: “Umiliazioni a 9 allievi”

Reggio Emilia, 6 novembre 2024 – Idi alcunidelle scuole elementari di un paese della Bassa hanno sporto denuncia per i presunti comportamenti aggressivi che un’insegnante avrebbe tenuto verso i loro figli. E ora unafigura so tt’inchiesta per l’ipotesi di reato diche sarebbero stati commessi su nove bambini. Il fascicolo risulta ancora in una fase embrionale, ma gli accertamenti sulle condotte oggetto di segnalazione da parte deistanno proseguendo. Secondo quanto trapela, i fatti contestati risalgono allo scorso anno scolastico, quando la docente avrebbe seguito per la prima volta quei minorenni: la, sui 45 anni, avrebbe tenuto condotte umilianti verso i bambini e li avrebbe fisicamente stretti. La Procura ha chiesto di fare un incidente probatorio, cioè di raccogliere elementi di prova davanti al giudice, in forma anticipata durante la fase delle indagini preliminari, in modo da poterli poi utilizzare durante un eventuale processo: si tratta in questo caso di una perizia sui minorenni che figurano come parti offese per verificare se siano in grado di deporre.