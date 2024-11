Terzotemponapoli.com - Malagò: “Il calcio è un mondo con forti personalità all’interno”

Il presidente del Coni Giovanniha rilasciato delle dichiarazioni sull’approvazione delle modifiche dello statuto della Figc. Lo ha fatto a Coverciano per la consegna della ‘Stella d’Oro al Merito Sportivo’ e di alcune onorificenze a atleti e dirigenti fiorentini.: “Tanti dissidi fanno parte da decenni deldel” Così il presidente del Coni: ”Mi pare che ieri abbiano fatto passi in avanti, forse non risolutivi al 100% ma qualcosa è stato fatto. La mia è una riflessione di buon senso. Tanti dissidi fanno parte da decenni deldel, anche estero, non penso ci siano stati lunghi periodi senza che questi non siano stati all’ordine del giorno: tradizionalmente, storicamente, geneticamente è uncon. C’è una minoranza, che bisogna sempre ascoltare, che non ritiene completo questo percorso e ci sono le dichiarazioni dell’onorevole Mulè che mi paiono propositive”.