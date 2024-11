Lanazione.it - Luigi Scatizzi è confermato presidente delle Acli di Arezzo

, 6 novembre 2024 –è statodi. La prima riunione del nuovo Consiglio Provinciale eletto nel corso dell’ultimo congresso è terminata con il conferimentoprincipali cariche dirigenziali per il quadriennio 2024-2028, con l’associazione che ha optato per la continuità operativa per dar seguito a percorsi, progetti e linee di intervento avviati negli ultimi anni. Ilha fornito la disponibilità a continuare un servizio avviato nel 2020 e sarà affiancato dai vicepresidenti Sergio Grazzini e Valentina Matteini, dal responsabile dello sviluppo associativo Riccardo Sestini e dal responsabile amministrativo Roberto Poledrini, mentre Emanuele Bani resterà ancoradel Consiglio Provinciale. Stefano Mannelli, invece, avrà il compito di rappresentante lediall’interno del Consiglio Regionale insieme ad altri tre rappresentanti che saranno eletti al congresso regionale in calendario sabato 9 novembre a Pisa.