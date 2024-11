Monzatoday.it - L'operaio (che è anche sindacalista) licenziato dopo 34 anni di lavoro: scoppia la polemica

Leggi tutto su Monzatoday.it

Lunedì, come sempre, è entrato in ditta ma non si sarebbe mai aspettato che quella sarebbe stata una giornata diversa. Non una giornata dicome ormai succedeva da 34. Ha ricevuto la lettera di licenziamento ed è stato accompagnato alla porta. Questo – secondo quanto riferiscono Fiom.