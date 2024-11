LIVE – Virtus Bologna-Tortona 0-0 | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Ilindi, sfida valida per la 4^ giornata delladi. In scena il recupero dell’incontro che era stato rinviato per il maltempo che aveva colpitoe le zone limitrofe. Gli uomini di coach Banchi si presentano all’appuntamento a punteggio pieno, avendo vinto tutte le cinque partite fin qui disputate in campionato in un campionato che è diventato molto compresso, visto che tra due giorni arriva la partita contro il Maccabi in Eurolega. Di contro, la formazione piemontese ha perso una sola partita e punta a tentare lo sgambetto in trasferta per fare un altro passo in avanti in classifica. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 6 novembre sul parquet dell’Unipol Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.