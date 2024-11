LIVE – Stoccarda-Atalanta 2-0 Youth League 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale di, match valevole per la quarta giornata della fase campionato di. La squadra bergamasca è una delle grandi protagoniste di questo avvio di stagione poiché ha raccolto nove punti sui nove disponibili, issandosi al primo posto della graduatoria. L’obiettivo è vincere anche in Germania per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione al prossimo turno. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 novembre alle ore 15:00. Sportface.it seguirà l’evento attraverso untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F52-0 (9? Tsigkas, 21? Bujupi) 26? – ESPULSO PARDEL! Piove sul bagnato in casa: rosso diretto per l’estremo difensore polacco e oltre un’ora da giocare con l’uomo in meno per i ragazzi di Bosi 21? – RADDOPPIO DELLO! Bujupi sigla il 2-0! 17? – Altra ammonizione in casa bergamasca: tocca a Idele 16? – Primo giallo del match: è per l’atalantino Obric 9? –IN VANTAGGIO! Il centravanti Tsigkas sblocca la sfida e fa 1-0 per i tedeschi! 1? – Via al match! 14.