Oasport.it - LIVE Scandicci-Voluntari 2005, Champions League volley femminile in DIRETTA: serve subito una vittoria netta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida valida per la prima giornata didi, girone E tra Savino del Benee le rumene del C.S.O.Bucarest. Il doppio tie break perso contro l’Eczacibasi è l’ultima immagine dinegli occhi dei tifosi della Savino del Beneche oggi ritrovano la manifestazione più importante allo continentale con le toscane che ospitano per il debutto stagionale la squadra rumena del C.S.O., formazione di Bucarest che sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la formazione di Marco Gaspari.arriva dalla sconfitta di Conegliano, la seconda stagionale dopo quella molto meno prevedibile subita sul campo di Busto Arsizio.