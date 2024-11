LIVE – Hapoel Jerusalem-Venezia 87-58 Eurocup 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 7^ giornata del Gruppo B dell’di. I lagunari sono reduci da una sconfitta che è un po’ anche un’occasione persa nello scontro diretto contro il Cluj-Napoca, visto che gli uomini di coach Spahija hanno affrontato una squadra a pari vittorie, non riuscendo a imporsi. Ora arriva una trasferta dillo ancora più alto, a caccia della prima vittoria lontana dal Taliercio contro una squadra che ha vinto quattro delle precedenti sei partite. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 6 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F587-58 6? –tenta una disperata rimonta, 86-58 5? –da tre per l’86-55 5? – Altri due punti per, 83-55 4? – Due punti per ini, 81-55 4? –raggiunge quota 80.