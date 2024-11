Quotidiano.net - Lindner, Scholz non ha la forza per una nuova partenza

Leggi tutto su Quotidiano.net

"Olafha appena dimostrato di non avere ladi guidare il Paese verso una". Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco Christian, in dichiarazioni rilasciate in cancelleria dopo l'annuncio ufficiale del suo licenziamento da parte del Kanzler.ha accusato il cancelliere di aver proceduto ad un "calcolata rottura del governo", partendo il paese "nell'insicurezza".