Veneziatoday.it - L'impegno del Comune di Venezia a sostegno delle persone senza fissa dimora

Leggi tutto su Veneziatoday.it

Coperte e indumenti caldi per leche vivono in strada, e varie iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e educare i più piccoli sul tema della grande povertà. Torna anche quest'anno l'iniziativa "Taglia il tuo mantello", promosso dal "Tavolo cittadinoe marginalità".