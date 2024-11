Unlimitednews.it - Lille-Juventus 1-1, Vlahovic risponde a David

Leggi tutto su Unlimitednews.it

(FRANCIA) (ITALPRESS) – Non smette di stupire ilche, dopo gli scalpi di Real e Atletico Madrid, rompe le uova nel paniere anche alla. Alla Decathlon Arena, infatti, i bianconeri vengono fermati sul pareggio per 1-1 dalla formazione allenata da Genesio. Alla rete dinel primo tempo, ha risposto nella ripresasu rigore. Un risultato che sta comunque stretto alla Juve che avrebbe meritato la vittoria, considerando il dominio, soprattutto a cavallo dei due tempi. Laapproccia la partita con personalità, cercando di imporre il proprio possesso palla. Dall’altra parte, invece, ilci mette qualche minuto in più per ingranare dal punto di vista offensivo. A cambiare, però, il volto della formazione francese ci pensa il kosovaro Zhegrova, in grado di rappresentare, con le sue doti nel dribbling, una vera spina del fianco per la fascia sinistra bianconera.