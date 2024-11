Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

Leggi tutto su Tg24.sky.it

Le elezioni americane al centro delledeidi. La sfida tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump si combatte nei 7 Stati decisivi. In Israele manifestazioni in piazza dopo la decisione di Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa Gallant. Spazio allo sport con la vittoria del Milan in Champions contro il Real Madrid