Romatoday.it - "Le avventure di Scheletrino", spettacolo teatrale per burattini

Leggi tutto su Romatoday.it

Domenica 10 novembre, alle 10,30, presso il Teatro in Casa – Interno 13 (zona Casilina – Tor Pignattara) va in scena lodi“Ledi”.è un bambino che vuole andare a scuola di mostri, ma non conosce la strada. In realtà è pauroso, sarà.