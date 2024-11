Lazio Baroni | Con il Porto gara di spessore Niente turnover Tavares ci sarà

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Big match di Europa League per la. I biancocelesti affronteranno domani, giovedì 7 novembre, ilnella quarta giornata forti del primo posto in classifica: "Cercheremo di mettere in campo la formazione che sta meglio anche dal punto di vista del dispendio di energie delle ultime gare. Seguendo questa logica ci giochiamo . L'articolo: “Con ildici” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.