Salernotoday.it - Ladri scatenati a Cava: prese di nuovo di mira le frazioni, colpo in un'abitazione

Leggi tutto su Salernotoday.it

, lunedì, a, in via Craven, nella frazione di Castagneto. Ignoti, infatti, hanno messo a segno un furto in un', per poi dileguarsi nel nulla. Alcuni vicini avrebbero visto un'Audi nera aggirarsi con fare sospetto tra lemetelliane, poco prima del: in.