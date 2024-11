Giornalettismo.com - L’accusa senza senso di Musk a Google sulle elezioni americane

Grazie alla sua condivisione, la bufala è stata visualizzata da oltre 52 milioni di utenti. Poi, dopo aver lanciato il sasso, Elonha nascosto la mano rimuovendo il repost. Anche durante le ultime ore del voto negli Stati Uniti, il proprietario di X è salito agli onori della cronaca per aver dato adito a una fake news sulla sua piattaforma. Una falsa narrazione rilanciata da uno dei suoi profili preferiti e che, nonostante l’intervento delle Community Notes, è ancora online. Così, anche nelle ore più febbrili prima dell’apertura delle urne, è andata in scena la falsa accusa dicontro. LEGGI ANCHE > Tutto è nato, come detto, da un post pubblicato dal profilo “DogeDesigner” che nel corso dei mesi non ha lesinato esaltazioni dei modelli proposti da Elone da Donald Trump.