Liberoquotidiano.it - La telefonata Meloni-Trump: "Alleanza solida", che cosa si sono detti

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Giorgiaè tra i primi leader a congratularsi con il neo-eletto presidente degli Stati Uniti, Donald. "Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto stasera un primo colloquio telefonico con il Presidente-eletto degli Stati Uniti d'America, Donald J., per congratularsi della vittoria elettorale. La conversazione ha costituito l'occasione per confermare la, il partenariato strategico e la profonda e storica amicizia che da sempre legano Roma e Washington", fa sapere una nota di palazzo Chigi. "Nel corso della- prosegue la nota - il Presidentee il Presidente eletto Donald J.hanno espresso la volontà di lavorare in stretto coordinamento su tutti i principali dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente, con l'obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza, anche nel quadro dei rapporti con l'Unione europea.