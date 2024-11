Bubinoblog - LA TALPA, RECENSIONE: NON TUTTO IL MALE VIENE PER NUOCERE. E TU CHE VOTO DAI?

“Sei tu La?”. È la domanda che mi sono posto guardando la prima puntata della nuova edizione del reality, tornato finalmente in palinsesto dopo tanti anni.Il programma risulta infatti molto diverso rispetto alla versione storica condotta da Paola Perego: non solo ha perso la diretta e lo studio, anche l’impostazione è completamente nuova, con i concorrenti ben vestiti, seduti in un elegante cortile in provincia di Viterbo, a commentare le clip delle prove registrate nei giorni precedenti.La nuovaè una specie di talk, in cui si parla tanto e si rivivono, tramite video sapientemente montati, i momenti che hanno -quelli sì- il vero sapore della versione originale del reality, ovvero le prove, i possibili interventi dellae i sospetti.Sono lontani i tempi del reality spietato e dal sapore esotico, con dure prove fisiche condotte live e tutti i possibili imprevisti (e le emozioni) legati alla trasmissione in diretta.