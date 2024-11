Lanazione.it - La star Nba Tim Duncan veste Ben: "Quattro giacche e scarpe numero 52". In regalo una maglia della Fiorentina

Tim, tra i più forti giocatoristoriaNba, dopo un giro in Costiera Amalfitana ha fatto tappa tra Firenze e Siena. Nel capoluogo toscano si è lasciato immortalare con Hicham Ben Mbarek, per tutti Ben, classe 1982, fondatore e stilista delle boutique Benheart. Proprio nel punto vendita di via Calzaiuoli ha ordinatosu misura epaia di52. I suoi 211 centimetri hanno catturato l’attenzione di decine e decine di fiorentini a caccia dell’autografo efoto ricordo. "Io - dice Ben - gli ho regalato unacon il suo21".