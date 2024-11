Ilrestodelcarlino.it - La sorpresa del Papa

martedì 5 novembre,Francesco è andato a far visita a Emma Bonino, che era stata recentemente dimessa dall'ospedale. Poco dopo il ricevimento, l’ex leader radicale ha scritto su Instagram: "Con enormee piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita. DiFrancesco emerge sempre l'aspetto umano straordinario". Non deve essere stato facile per Bergoglio trovare una donna che incarnasse esaurientemente il suo reale pensiero. La scelta è sicuramente arrivata dopo la lettura della prefazione di una sua biografia dove la madre della 194 viene definita “Radicale ortodossa e dissidente, donna delle istituzioni e disobbediente, profonda conoscitrice e amica del mondo musulmano, in lei confidano le seconde generazioni di immigrati e i vecchi liberali, i malati terminali in cerca di una morte clemente, le ragazze che sognano di sottrarsi alle mutilazioni genitali, le donne che vogliono decidere se e quando procreare e chi chiede solo di poter coltivare una pianta per poi fumarsela senza santi inquisitori”.