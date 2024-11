Ilpiacenza.it - La società Dante Alighieri ricorda Primo Levi

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

è stato uno scrittore e giornalista, oltre che dottore in chimica, il quale ha vissuto sulla propria pelle, in quanto ebreo, la deportazione nel Campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, dal febbraio 1944 fino alla fuga dei tedeschi a seguito della arrivo dell’Armata Russa. In.