Lanazione.it - La Sangio cerca una qualificazione scacciacrisi. A Figline Bonura punta su Fumanti e Nieri

si. Lavannese torna in campo questo pomeriggio alle 14.30 per la Coppa Italia giocando aper i trentaduesimi di finale. Dopo il capitombolo di domenica contro il Montevarchi urge il riscatto, la sconfitta con gli eterni rivali non è andata giù e perre di rialzare la testa, e preparare la trasferta di questa domenica a Orvieto, serve soltanto una cosa ovvero il passaggio del turno ai sedicesimi di Coppa che darebbe, se non altro, una buona dose di morale per poter affrontare col piglio giusto la ripresa di campionato. Marconon attuerà chissà quale turn-over per l’occasione, non avendo una rosa poi così ampia anche a causa di un paio di infortuni, ma sicuramente cambierà qualche pedina rispetto all’11 sceso in campo domenica con il ritorno in difesa die la presenza assai probabile in attacco di(nella foto).