Iltempo.it - La regina Camilla ha un'infezione toracica. Bassetti: "Mi auguro che..."

Anche laè malata. Ad annunciarlo, tramite un portavoce, è stato Buckingham Palace. Secondo lo staff medico, la sovrana deve prendere un periodo di riposo prima di tornare ai suoi doveri con costanza e determinazione. Il motivo? "Un'". Non potrà quindi partecipare alla commemorazione Field of Remembrance del prossimo 7 novembre, appuntamento annuale pensato per ricordare chi ha perso la vita servendo il Paese nelle Forze Armate, e verrà sostituita da Birgitte, la duchessa di Gloucester. Un parere in merito è stato chiesto a Matteo. "L'ai polmoni che ha colpito la, visto il periodo autunnale, potrebbe essere causata da virus e batteri con una possibilità al 50% per entrambe le cause", ha premesso il direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.