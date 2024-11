It.insideover.com - La promessa più impegnativa di Trump: torno alla Casa Bianca per fermare tutte le guerre

Leggi tutto su It.insideover.com

Com’era la famosa frase di Elly Schlein? Non ci hanno visti arrivare. Ecco, lo stesso si può dire per Donald. Nessuno lo aveva visto arrivare nel 2016, quando nelle chiacchiere da cappuccino e brioche ai più illustri talk show veniva data per sicura vincitrice Hillary Clinton. E nessuno lo ha visto arrivare adesso, quando . LapiùdiperleInsideOver.