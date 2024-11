Liberoquotidiano.it - La notte del trionfo di Trump raccontata da Mario Sechi: "Perché è un'impresa storica"

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Dal volo per Roma, passando per lo studio del Tg3 fino alla "Maratona Mentana" con una corsa in taxi nel cuore della. Ecco il racconto della cavalcata elettorale di Donalde di Kamala Harris con la voce e le immagini del direttore di Libero,. Infine il commento sulstorico del tycoon che torna, dopo 4 anni, alla Casa Bianca.