Romatoday.it - La mostra personale di Laerte V

Leggi tutto su Romatoday.it

Venerdì 15 novembre 2024, la Galleria Internazionale Area Contesa Arte in Via Margutta 90, Roma, si trasferirà come per magia in Brasile. Immaginate: Rio De Janeiro, il Pan di Zucchero, i Panema, il Sole, l’Oceano, il Calore del Brasile e del suo Popolo.La Galleria ospiterà in esclusiva uno.