Ilfoglio.it - La morte di Jamshid Sharmahd e l’"efficienza del sistema giuridico" in Iran

Il presidente dell’è molto irritato. Colpa nostra: noialtre persone decenti, non contente di ritenere inaccettabile che un cittadino venga condannato ae tanto meno per reato d’opinione, pretenderemmo addirittura di sapere sesia effettivamente rimasto vittima di esecuzione lo scorso 28 ottobre o se non sia morto in prigionia per cause naturali, come invece pare sia emerso dall’autopsia. Ma il presidente dell’ha le idee chiare: Pezeshkian infatti ha dichiarato che, se ci interessassero davvero i diritti umani, penseremmo alle donne e ai bambini uccisi a Gaza anziché concentrarci morbosamente su una condanna adecisa dalle autorità islamiche, peraltro in un paese dove (secondo dati citati da Internazionale) nel 2024 ne sono già state inflitte altre seicento e più.