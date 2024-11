Ilgiorno.it - La lingua blu dimezza la 233ª fiera

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Conto alla rovescia per la tradizionaleagro-zootecnica giunta alla edizione numero 233: il 19 e il 20 novembre si alzerà il sipario sull’expo che quest’anno saràta, a causa della mancanza dei capi bovini per lo spauracchio della cosiddetta “blu“, la febbre catarrale che colpisce i ruminanti. Pure il settore degli ovini ha dato forfait. In questo ultimo periodo il polo fieristico è un cantiere a cielo aperto e i lavori fervono per chiudere gli ultimi interventi (soprattutto la parte esterna) prima del taglio del nastro della due giorni. Senza la regina della mostra, la mucca Frisona (vi sarà solo una sparuta rappresentanza con alcuni capi portati dai ragazzi dell’Istituto agrario Tosi), si darà spazio, oltre al settore equino, ancor di più all’aspetto commerciale e agroalimentare, mentre ci sarà tempo per l’approfondimento e la riflessione nel momento in cui l’annata agraria finisce.