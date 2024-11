Quotidiano.net - La Libra naviga verso l’Albania: 8 migranti a bordo

Roma, 6 novembre 2024 - Il pattugliatore- a quanto si apprende - è inzionel'Albania con aintercettati due giorni fa a sud di Lampedusa. L'arrivo della nave della Marina Militare è previsto nella mattinata di domani. Come in precedenza i richiedenti asilo sbarcheranno a Shengjin e poi saranno portati al centro di Gjader. La Nave della Marina Militareal largo di Lampedusa, 1 agosto 2013. ANSA/GIUSEPPE LAMI Gli sbarchi a Lampedusa proseguono, dove stamani nell'hotspot erano presenti 830 ospiti. Per 300 stamani la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento con il traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Intanto sulla più grande delle Pelagie continuano gli approdi: dopo i 700arrivati ieri, altre due carrette del mare con 52 e 14 persone sono state intercettate dai militari della Guardia di finanza.