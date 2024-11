Fanpage.it - La battuta di Papa Francesco: “Pregate per tutti… anche per la suocera”

Le parole di Bergoglio nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata allo Spirito Santo e alla preghiera: “Pregare per questa persona, per il malato, per chi è in carcere, pregare per la suocera, pure, pregare sempre”, l’invito a braccio del Pontefice.