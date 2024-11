Quotidiano.net - Kamala Harris, ecco cosa ha sbagliato. Dall’ingombrante Biden alla scelta del vice

Roma, 6 novembre 2024 – I giorni di fine luglio nei qualisembrava proiettata verso la Casa Bianca, quella ventata di novità dopo una fallimentare campagna dell’ultraottantenne Joe, l’idea che un secondo mandato di Donald Trump fosse possibilità remota, sembrano lontani anni luce. Il tycoon ha vinto, il 20 gennaio torneràCasa Bianca. Ma com’è possibile che dall’entusiasmo per la candidatura di, continuamente avanti nei sondaggi (sebbene per pochi punti percentuali nelle ultime settimane) si sia passati a una sconfitta su tutti i fronti, persino nel voto popolare, dove neppure Hillary Clinton aveva vacillato? La Cnn ha stilato alcuni dei motivi dietro al fallimento della campagna della prima donna nera e figlia di immigrati a prendere partecorsa per la Casa Bianca.