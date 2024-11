Ilgiornaleditalia.it - Juric si gioca tutto in Europa League "Conta solo vincere"

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

"Sento la fiducia della società, ma è chiaro che dobbiamo fare risultati", dice il tecnico della Roma ROMA - La sconfitta contro l'Hellas Verona deve rappresentare il passato per la Roma che, dopo il successo contro la Dinamo Kiev, proverà a trovare continuità almeno in. Ivan, no