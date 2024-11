Inter-news.it - Julio Cesar critico: «Scelte Inzaghi? Come fai a tenere fuori 5 titolari?»

L’Inter in Europa si è finora dimostrata una squadra più solida rispetto a quella vista in Serie A.ritiene che sia un buon segnale. L’ex portiere nerazzurro, opinionista su Prime Video, boccia però il turnover diCRITICA – L’Inter di Simoneha 7 punti in classifica in Champions League, propriol’Arsenal, avversario questa sera a San Siro nel match valevole per la quarta giornata.non concorda con l’ampio turnover effettuato dal tecnico piacentino: «Inter non prende gol in Europa? Questo è un bel segnale. Turnover? Sarà un riflesso di questo nuovo format della Champions League perché ci sono tante partite. Io da ex calciatore posso dire che queste sono le partite che mi piacerebbe giocare sempre.fai a mettere? Non lo so, può essere un riflesso di questa nuova Champions».