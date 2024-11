Sbircialanotizia.it - Israele, terremoto nel governo: Netanyahu licenzia Gallant

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Silurato il ministro della Difesa sostituito da Katz. In migliaia in piazza contro la decisione del premier israelianonelisraeliano. Mentre continuano i raid con morti e feriti su Gaza, in Cisgiordania e nel sud del Libano, il premier Benjaminhato il ministro della Difesa Yoave lo ha sostituito .