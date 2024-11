Bolognatoday.it - “Io, uccisa di botte dal mio ex. Parlo prima che diventi il prossimo caso di femminicidio” | VIDEO

Leggi tutto su Bolognatoday.it

Una ragazza di Bologna, Chiara Balistreri, ha registrato e postato unsui social network per denunciare la difficile situazione in cui si trova. Il suo ex fidanzato - racconta la giovane - era finito in carcere dopo due anni e mezzo di latitanza per averla picchiata selvaggiamente. Dopo un.