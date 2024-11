Europa.today.it - Io Canto Generation: Cristina sorprende: “Dov’era finora?” Per Namite tutti 10, standing ovation per Aurora

Leggi tutto su Europa.today.it

Al via la semifinale di Io, nella puntata di mercoledì 6 novembre in cui la formula cambia. I ragazzi infatti sono divisi non più in sei squadre ma in due squadre da otto componenti, ovvero la squadra Tatangelo con Benedetta Caretta e Lola Ponce, contro la squadra che vede come.