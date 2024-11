Udine20.it - INVÎT A TEATRI: rassegna teatrale in lingua friulana

Leggi tutto su Udine20.it

”, questo il titolo dellainche proporrà tre spettacoli in marilenghe a ingresso libero in altrettante tre domeniche del mese di novembre al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto in comune di Tavagnacco, venue che sta ospitando in questi mesi la sua prima stagione di eventi organizzata dalla Fondazione Luigi Bon. Sempre su iniziativa della fondazione, in collaborazione questa volta con l’Associazionee il Comune di Tavagnacco ecco dunque “”, che vedrà il suo primo evento domenica 3 novembre alle 17.00 con il musical dal titolo “I cuars dal mus”, proposto dalla Compagnia Parce No, con musiche di Alessio de Franzoni, testi di Sara Rigo e libretto di Anna Placereani. Tre ragazze, eredi di una azienda agricolaproduttrice di vino, sposano tre fratelli che per amore si trasferiscono dalla bassa nel ridente paesino di Montenars.