Gqitalia.it - Inter-Arsenal è il match di questo grande mercoledì di Champions League

Leggi tutto su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ore 21, tutti pronti:è la sfida principale dinuovodi. Una partita che è senza dubbio uno dei bigassoluti di questa quarta giornata della stagione 2024/25: quella che andrà in scena a San Siro stasera è una di quelle sfide da grandi notti europee, e per l'è anche l'occasione per provare a dare uno strappo in classifica. I nerazzurri, infatti, arrivano da due vittorie consecutive contro Stella Rossa e Young Boys, risultati che, sommati all'ottimo pareggio all'esordio contro il Manchester City, inmomento vedono la squadra di Inzaghi nelle top-8 della maxi classifica di, utile per provare ad andare direttamente agli ottavi di finale senza passare dalla trappola del playoff.